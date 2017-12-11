«Заря» удалось обыграть «Шахтер» лишь после удаления трех «горняков»

В Премьер-лиге сыграны матчи последнего в этом году тура.

В субботу были сыграны четыре поединка, в каждом из которых было забито не менее четырех голов. Так, «Мариуполь» дома обыграл «Сталь» — 4:2, в Одессе «Черноморец» и «Звезда» выдали голевую феерию, забив друг другу по три мяча — 3:3, еще одна ничья зафиксирована во встрече «Вереса» и «Карпат» — 2:2. «Ворскла» упрочила свои позиции на третьем месте, разгромив на выезде «Олимпик» — 4:1.

На следующий день «Динамо» не смогло обыграть «Александрию» — 0:0 и несыгранным оставался лишь центральный матч тура «Заря» — «Шахтер». В Запорожье команды выдали абсолютно скучный первый тайм и чуть встряхнуть болельщиков смог лишь гол полузащитника горняков Петряка уже после перерыва — на 55-й минуте Иван замкнул навес Бернарда. После этого игра снова вернулась в спокойное русло — «Шахтер» откровенно не хотел тратить силы на атаки и спокойно отбивал все попытки луганчан отыграться, разве что неутомимый Бернард пытался хоть как то обострить игру гостей в атаке. И тут в игру «вмешался» главный рефери Сергей Бойко, показавший за 10 минут сразу троим горнякам вторые желтые карточки. Сначала он удалил Петряка, усмотрев в его падении в чужой штрафной симуляцию, затем посчитал фол Фреда достаточным для второго «горчичника, а третьим удаленным с поля стал Ракицкий, у которого не выдержали нервы после назначения пенальти в ворота Пятова. Одиннадцатиметровый Силас реализовал, а «Шахтеру» около трех минут предстояло доигрывать ввосьмером. В оставшееся время подопечные Фонсеки пропустили еще раз, верней, сами себе забили, когда Пятов парировал удар Андриевского, но мяч от Бутко таки закатился в ворота.

2:1 — «Заря» уходит на зимние каникулы, поднявшись на четвертое место, ну а за то, что в борьбе за чемпионство возродилась интрига, болельщики во многом должны благодарить Сергея Бойко. В стане «Шахтера» можно, конечно, обвинить в поражении судью, но ведь никто не мешал команде идти вперед и забивать столько голов, сколько необходимо для победы…

Ситуация в турнирной таблице после 19-ти туров:

«Шахтер» — 42

«Динамо» — 39

«Ворскла» — 31

«Заря» -27

«Верес» и «Мариуполь» — по 26

«Олимпик» — 25

«Александрия» — 19

«Звезда» — 18

«Черноморец» — 17

«Карпаты» — 15

«Сталь» — 12