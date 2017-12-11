Фронтовая Горловка: в воскресенье тихо не было

Напомним, вчера «Кочегарка» сообщала, что с самого утра на западе было слышно тяжелое.

Рассказывали о боях жители Горловки и днем, и вечером. Наиболее активно боевые действия велись как обычно после наступления темноты. На протяжении всего выходного дня неспокойно было на юго-западе, но отдаленно, а вот на севере бои шли в районе Зайцево и Гольмовского, в котором к тому же наблюдались перебои с электроснабжением.

Активно стреляли также в стороне Светлодарской дуги, под Авдеевкой и Песками, восточнее Мариуполя.