Фронтовая Горловка: в понедельник стрелять меньше не стали

Боевые действия в окрестностях города продолжаются.

С самого утра отдаленно гремели юго-запад и северо-восток, днем не стихала сторона Светлодарского плацдарма, а вечером «зашумел» север. Очевидцы утверждали, что в районе Зайцево «работал» танк, также по-прежнему громко было под Светлодарском.

К 22 час. по местному времени мощно загрохотали юго-запад, сторона Углегорска, продолжались бои и на севере. Ближе к полуночи появились сообщения, что часть Гольмовского осталась без света — были перебиты ЛЭП. Также в поселке прекратили свою работы три из четырех котельных. По некоторым данным, в Зайцево боеприпас попал в один из частных домов. Жертв, к счастью, нет.

Днем обстрелом были перебиты коммуникации электросети и под Авдеевкой, что привело к прекращению железнодорожного сообщения. Вечером и ночью продолжились бои под Донецком. Активно применялись минометы на луганском направлении.