«Шахтер» сыграет с итальянцами, «Динамо» — с греками

В понедельник, 11 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

Волею судьбы соперником «Шахтера» в главном футбольном турнире Европы стала итальянская «Рома». Отметим, что команды последний раз встречались между собой весной 2011-го года и тогда горняки смогли дважды победить и пройти дальше.

«Бавария» (Германия) — «Бешикташ» (Турция)

«Базель» (Швейцария) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Порту» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Реал» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Челси» (Англия) — «Барселона» (Испания)

«Шахтер» (Украина) — «Рома» (Италия)

«Ювентус» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия)

Первые матчи состоятся 13-14 и 20-21 февраля, а ответные — 6-7 и 13-14 марта.

Затем стал известен соперник киевского «Динамо» — в 1/16 финала Лиги Европы вице-чемпион Украины сразится с греческим АЕКом, за который выступает Дмитрий Чигринский.

АЕК (Греция) — «Динамо» (Украина)

«Астана» (Казахстан) — «Спортинг» (Португалия)

«Боруссия» Д. (Германия) — «Аталанта» (Италия)

«Копенгаген» (Дания) — «Атлетико» М. (Испания)

«Лион» (Франция) — «Вильярреал» (Испания)

«Лудогорец» (Болгария) — «Милан» (Италия)

«Марсель» (Франция) — «Брага» (Португалия)

«Наполи» (Италия) — «Лейпциг» (Германия)

«Ницца» (Франция) — «Локомотив» М. (Россия)

«Партизан» (Сербия) — «Виктория» П. (Чехия)

«Реал» С. (Испания) — «Зальцбург» (Австрия)

«Селтик» (Шотландия) — «Зенит» (Россия)

«Спартак» (Россия) — «Атлетик» Б. (Испания)

«Стяуа» (Румыния) — «Лацио» (Италия)

«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА М. (Россия)

«Эстерсунд» (Швеция) — «Арсенал» (Англия)

Матчи этой стадии пройдут 15 и 22 февраля, а на 23 февраля запланирована жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.