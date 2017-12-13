Линию разграничения на Донбассе ежемесячно пересекает миллион человек

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Каждый месяц фиксируется около миллиона пересечений «линии разграничения», потому что люди пересекают ее, чтобы иметь доступ к основным услугам, пенсиям, социальным льготам и чтобы увидеть родных», — говорится в сообщении.

Тем временем народный депутат Мустафа Найем выступил за упрощение пересечения КППВ на Донбассе, а также за создание списка предметов и товаров, запрещенных к провозу через линию разграничения. Он отметил, что в мировой практике всегда есть списки запрещенных к провозу товаров, но не разрешенных, как в Украине.

По его словам, коррупция на КПВВ создана искусственно — из-за невозможности быстро пересечь линию разграничения.

Найем также считает, что можно создать электронную базу тех, кто пересекает КПВВ и сообщил, что такая база уже фактически есть.