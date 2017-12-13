Линию разграничения на Донбассе ежемесячно пересекает миллион человек

Среда, 13 декабря, 2017
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
«Каждый месяц фиксируется около миллиона пересечений «линии разграничения», потому что люди пересекают ее, чтобы иметь доступ к основным услугам, пенсиям, социальным льготам и чтобы увидеть родных», — говорится в сообщении.
Тем временем народный депутат Мустафа Найем выступил за упрощение пересечения КППВ на Донбассе, а также за создание списка предметов и товаров, запрещенных к провозу через линию разграничения. Он отметил, что в мировой практике всегда есть списки запрещенных к провозу товаров, но не разрешенных, как в Украине.