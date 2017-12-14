Украина возглавила рейтинг европейских стран с самой низкой зарплатой

Из-за стабильного падения гривны украинцы получают самые низкие зарплаты в Европе.

В среднем, украинцы получают чистую зарплату в размере €190 (6048,04 по курсу НБУ). Следом расположены Молдова и Азербайджан – €216 и 232.

Тем временем, самая высокая чистая зарплата наблюдается в Швейцарии – €4421. В карту также не включены Лихтенштейн и Монако, результаты которых превысил даже предыдущую страну.

Украина проигрывает европейским государствам и при учете зарплаты «к налогам» – 7350 гривен по данным Минфина. А при пересчете на «покупательную способность» – на третьем месте снизу.

Меньше только в Молдове и Армении. Стоит отметить, что в этих странах зарплата немного выше, чем в Украине, однако цены относительно заработка – больше.

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