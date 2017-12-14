Фронтовая Горловка: напряженная обстановка сохраняется

После обстрела в ночь на 13 декабря активность боевых действий в окрестностях города не снизилась.

По сообщениям местных жителей с самого утра стреляли на севере Горловки — в стороне Гольмовского, Зайцево, а также Майорска. Периодически было слышно тяжелое. Днем «зашумел» и юго-запад, а северо-западное направление продолжало грохотать.

Вечером снова громко было на севере, где кроме стрелкового и минометов применялось вооружение потяжелее.

Сегодня, 14 декабря, местные жители уже сообщили о боях — около 8 час. на северо-западе было слышно стрелковое и крупнокалиберное вооружение, а чуть позднее и минометы…

В течение вчерашнего дня также стреляли на луганском направлении — район Кадиевки, Попасной, Первомайска. Во второй половине дня неспокойно было под Авдеевкой и на западных окраинах Донецка, а в Бетманово (Красный партизан) в результате прямого попадания в крышу поврежден дом. Продолжали стрелять восточнее Мариуполя.