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Экс-чиновник «ДНР» показал колонну автобусов из России, которые затем «произведут» в Донецке

Четверг, 14 декабря, 2017

Один из представителей «ДНР» Константин Долгов опубликовал в своем Facebook фотографию колонны автобусов «ПАЗ», снятых 4 декабря на КПП «Успенка» на границе России и Украины. Эти автобусы, по его словам, затем будут «собраны» в Донецке.

«Помните новость? Мол, в ДНР начали собирать автобусы. Захарченко еще за рулем проехался, тестил. Вот они. Едут из России в Донецк, «собираться». Спасибо за фото неравнодушному члену Совмина ДНР», — написал Долгов.

Напомним, в августе Захарченко помпезно открыл производство в Донецке автобусов марки «Донбасс». Тогда он лично прокатил присутствовавших журналистов.

«Эти автобусы собираются здесь. В ближайшее время автобусный парк ДНР полностью изменится и обновится. Первые десять автобусов пойдут в Горловку, а в планах, что во всех крупных городах ДНР будут такие автобусы», — утверждал он. Всего на предприятии до конца года планировалось «собрать» около 100 машин.

Однако уже тогда сотрудники предприятия в социальных сетях сообщили, что речь идет о российских автобусах «ПАЗ-3204». «Это «пазики», пригнанные из России своим ходом в полном сборе и комплектации. Они не собирались на «Донецкгормаше». Только буквы налепили «Донбасс». И все», — цитировало одно из местных изданий неназванного сотрудника.

Газета.ru



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