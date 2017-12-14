Правительство Канады одобрило экспорт оружия в Украину

Кабинет министров Канады внес Украину в перечень стран, в которые разрешен экспорт оружия. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале правительства. Об этом 13 декабря сообщила Canada Gazette.

- Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию дополнен Украиной, — сказано в сообщении.

На сегодняшний день есть 39 стран, в которые разрешен экспорт оружия из Канады. Решение правительства вступает в силу сразу после опубликования.

Параллельно этому решению парламент Канады рекомендовал правительству отменить визы для украинцев. Кроме этого, депутаты предлагают возобновить программу молодежной мобильности, которая прекращена несколько лет тому назад.

В украинском правительстве уже отреагировали на решение Канады.

Петр Порошенко, президент:

Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки! Как и договаривались, Соединенные Штаты санкционировали помощь в сфере безопасности для нашей страны, а Канада включила Украину в Контрольный список стран, которым разрешено поставку автоматического оружия. Путь к усиленной военной помощи Украине открыто.

Единым фронтом продолжаем укреплять наше партнерство в сфере безопасности для противодействия агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде:

До 2014 года я никогда не подумал бы, что буду рад новости о поставках оружия в Украину… Теперь я знаю, что это оружие самим фактом своего наличия может приблизить мир в Украине.

РЕАКЦИЯ РОССИИ

Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности:

Официально одобрив поставки летального оружия Киеву, правительство Канады, на мой взгляд, не до конца понимает, во что оно втягивает свою страну. Не исключаю, что поставки способны в какой-то мере изменить соотношение сил, противостоящих друг другу в Донбассе (для этого, собственно говоря, они и затеяны), но дело все-таки в другом. Создается очень опасный прецедент. По сути, Канада становится стороной внутриукраинского конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Ранее сообщалось, что в оборонном бюджете США на 2018 год заложены 350 млн. долларов для Украины.

КП в Украине