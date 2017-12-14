Пьяный таксист устроил ДТП в Горловке: есть пострадавшие

ДТП, в результате которого травмы получили три человека, произошло в Никитовском районе.

По информации пользователей социальных сетях, водитель автомобиля «Renault Safrane» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на разделительный газон и совершил наезд на светофор.

В результате ДТП пассажиры автомобиля – 40-летний мужчина и два подростка 13-ти и 15-ти лет получили телесные повреждения. Еще один пассажир этого авто — 6-летняя девочка не пострадала.

В ходе проведения медицинского освидетельствования водителя в организме подтвердилось наличие алкоголя в количестве 2.07 промилле.

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