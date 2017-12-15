Фронтовая Горловка: вечером активно применялось тяжелое вооружение

В четверг, 14 декабря, окраины не утихали весь день.

Как сообщалось ранее, с самого утра на северо-западе было слышно стрелковое, а позднее крупнокалиберные пулеметы и минометы. Во второй половине дня сначала активно стреляли на юго-западе, да так, что в близлежащих жилмассивах хорошо было слышно даже с закрытыми окнами. Ближе к вечеру на северо-западном направлении прогремели два мощных «бабаха».

Сторона Зайцево и Гольмовского активизировалась после 19 час. по местному времени и уже не стихала до полуночи. Также неспокойно было на южных окраинах, где применялось тяжелое.

Вчера днем в Докучаевске был ранен мирный житель 1987 г. р. По некоторым данным, у него проникающее осколочное ранение грудной клетки. Также повреждение получило жилое здание

Кроме того, неспокойно было вблизи Марьинки, Песков и Верхнеторецкого. Нарушалось перемирие возле Светлодарска.