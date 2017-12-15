Украина стала выпускать больше труб

Производство труб из черных металлов увеличилось на 23,4%.

За 11 месяцев 2017 года (январь-ноябрь) украинские трубные предприятия увеличили производство труб из черных металлов на 23,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 964,3 тыс. т. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ), передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, входящие в объединение Укртрубопром предприятия за 11 месяцев нарастили выпуск труб на 17,7% в сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 322,4 тыс. т. В ноябре 2017 года этот показатель составил 28,6 тыс. т.

В МЭРТ уточнили, что не входящий в Укртрубопром Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича увеличил выпуск труб на 75,2% — до 143,7 тыс. т (в ноябре — 12,7 тыс. т). При этом, Коминмет сократил производство на 6,9% — до 178,7 тыс. т.

UBR