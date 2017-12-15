Фронтовая Горловка: начали свою работу елочные базары

Где можно купить новогоднюю елку?

Согласно плана-графика работы елочных базаров в Горловке их должно быть восемь. Как сообщил блоггер Егор Воронов, в центре города заработали, как минимум, два — возле бывшего кинотеатра „Ровесник“ и у бывшего магазина „Радуга“. По его словам, цена от 450 руб., но в среднем — 550−600 руб. По другим данным, местная сосна длиной полтора метра будет стоить около 600 рублей, а крымская — тысячу.

Тем временем в «ДНР» напомнили, что самовольная рубка елок запрещена и в некоторых случаях за незаконную рубку елей под Новый год можно понести реальное уголовное наказание.