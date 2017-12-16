Деньги на депутатов: во сколько обходится налогоплательщикам один народный избранник

Считаем зарплаты, премии, льготы и компенсации для Верховной Рады.

На прошлой неделе вместе с принятием закона о бюджете народные депутаты урегулировали и вопросы собственного финансового обеспечения.

Согласно постановлению Верховной Рады №2240-VIII от 7 декабря 2017 года, размер должностного оклада народного депутата и депутатских премий с 1 октября повысился. Увеличились также оклады помощников народных депутатов.

Для «рядовых» депутатов, членов парламентских комитетов, установлена зарплата на уровне 10 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан – как и у министров. Напомним, прожиточный минимум для трудоспособных с 1 декабря 2017 года составляет 1762 грн. Значит, депутатская ставка теперь составляет 17 620 грн. Однако зарплата депутатов – это не только оклад. Различные премии и надбавки дают существенную прибавку.

У заместителей и секретарей комитетов и фракций оклад повышается до 18 148,6 грн (10,3 прожиточных минимумов), у руководителей комитетов и фракций – до 18 501 грн (10,5 прожиточных минимумов). Оклад главы ВР теперь составляет 21 120 грн.

25 прожиточных минимумов (44 000 грн) депутат имеет право использовать на оплату труда своих помощников.

Смета на зарплаты и другие расходы Верховной Рады

Еще одним постановлением в тот же день была утверждена смета расходов Верховной Рады на 2018 год (законопроект №7380). Согласно этой смете, общая сумма расходов по аппарату Верховной Рады в следующем году составит 1 млрд 729 млн 648,2 тысяч гривен. Из них на зарплаты законотворцев из государственного бюджета будет выделено 453 млн 183 тыс. грн. На доплаты и премии предусмотрено 99 млн 700,3 тыс. грн. Более 210,6 млн грн составят социальные выплаты.

Кроме того, почти 34 млн заложено в бюджете-2018 на командировочные депутатов и их помощников и около 60,5 млн грн – на оплату различных услуг, кроме коммунальных.

На зарплату сотрудников Верховной Рады, которые занимаются обслуживанием ее деятельности, организационным, информационно-аналитическим и материально-техническим обеспечением, из бюджета выделят 530 млн 39 тыс. грн. Плюс 116,6 млн надбавок на зарплату и всего 131,6 тыс. социальных выплат.

Зарплата и премиальные для Управления делами ВР составят в сумме 518,2 млн грн, для управления административными зданиями – 65,5 млн. Сотрудники автобазы заработают в общей сложности 45 млн грн. Институт законодательства – около 18 млн грн.

На закупку мебели, техники и прочего оборудования для всех подразделений Верховной Рады в бюджете на следующий год заложено порядка 64 млн грн. Из них почти 26,5 млн расписаны на законотворцев и 21 млн грн – на автобазу (это сумма, которой хватит на закупку более десятка новых автомобилей представительского класса).

Капитальные расходы (на ремонты, реконструкции, строительства) в сумме составят почти 92 млрд грн.

Согласно «Паспорту бюджетной программы», в аппарате Верховной Рады насчитывается 1067 штатных единиц. В четырех подведомственных организациях – еще 1173 штатных единицы. На учете автобазы находится 176 автомобилей. Как предполагается, за год их общий пробег составит 3,5 миллиона километров. Это почти 10 расстояний от Земли до Луны.

Затраты бюджета на одного депутата, не считая зарплаты

Вместе со сметой депутаты утвердили и «Нормы расходов на одного народного депутата Украины на 2018 год». Напомним, по законодательству численность народных избранников должна составлять до 450 человек. На момент подготовки материала в Верховной Раде было зарегистрировано 423 народных депутата.

Поскольку народные депутаты имеют право на бесплатный проезд во всех видах транспорта, каждому из них можно наездить в месяц на 7,5 тыс. грн, или на 90 тыс. в год. Кроме того, каждый народный депутат 12 часов в месяц может использовать служебный транспорт, имеющийся на автобазе ВР.

Судя по спискам, которые регулярно публикуются на сайте Верховной Рады, далеко не все депутаты используют служебный транспорт. Но есть и такие, кто наезжает в месяц гораздо больше положенных 12 часов.

Например, в ноябре 2017 года служебным транспортом воспользовались 140 депутатов. Из них превысили лимит 29 человек. Рекордсменом стал Игорь Бриченко (25 часов) – фракция «Народний фронт».

По итогам последнего полугодия рекордсменом по использованию служебных автомобилей стал Денис Силантьев – известный спортсмен, депутат из фракции «Радикальной партии Олега Ляшко» За 6 месяцев он наездил на служебном автомобиле 150 часов 55 минут. На втором месте – внефракционный Юрий Левченко, член партии «Свобода»: 121 час 40 минут. На третьем – Олег Барна из фракции «Блок Петра Порошенко».

Расходы на жилье в Киеве для иногородних народных депутатов покрываются из бюджета из расчета 650 грн в сутки. Сумма компенсации за аренду квартиры или проживание в гостинице для одного нардепа составляет 237,25 тыс. грн в год. Кстати, по сравнению с нынешним 2017 годом цифра в 2018 году не меняется.

Правом на компенсацию за аренду жилья пользуется примерно каждый второй депутат нынешнего созыва. Например, в ноябре компенсацию за жилье получали 170 человек, в октябре – 171, а в феврале 2017-го – 168 человек.

Также из бюджета частично покрываются депутатские расходы на содержание приемных (167 грн в месяц, или 2000 грн в год) и аренду помещений для встреч с избирателями (670 грн в год). 800 гривен в месяц – допустимые расходы на командировки в округа для помощников (годовая сумма – 8 тыс. грн).

Компенсация законотворцам за связь составляет 489 грн в месяц, или 4890 грн в год (во время отпуска эти расходы не оплачиваются из бюджета).

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