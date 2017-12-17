В Украину впервые пришел сжиженный газ из США

Газ был доставлен через терминал в Польше и ГТС.

Частная компания впервые импортировала в Украину и разместила на хранение в ПХГ природный газ, который ранее прибыл морским путем из США в танкере-газовозе в порт польского города Свиноуйсьце и далее по газотранспортной системе был доставлен на украинскую территорию.

Об этом сообщает пресс-служба компании ЭРУ Трейдинг.

«В начале лета польский партнер по газоснабжению ЭРУ организовал закупки природного газа для польского СПГ-терминала и транспортировки газа по трубопроводу через польско-украинский интерконнектор. Компания ЭРУ Трейдинг приобрела газ на границе и разместила его в хранилище в Украине», – отмечается в сообщении.

Компания планирует поставить в течение семи месяцев поставить 135 млн кубометров газа для нужд Укртрансгаза.

Как сообщал Корреспондент.net, 9 июня в Польшу на балтийский LNG-терминал в Свиноуйсьце прибыл первый корабль-газовоз Clean Ocean со сжиженным газом из США.

Уже тогда отмечалось, что эта поставка является свидетельством того, что американский газ через территорию Польши можно поставлять на юг и восток Европы, в частности и в Украину.

Корреспондент.net