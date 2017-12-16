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Украина в старый Донбасс не вернется — Тука

Суббота, 16 декабря, 2017

По словам Туки, ученые утверждают, что «прежнего Донбасса уже не будет — индустриального сырьевого монстра, живущего в XIX веке».

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что попытка восстановить старый Донбасс будет преступлением по отношении к Украине.

Такое мнение он высказал на чате в «Главреде».

«Украина уже туда не вернется. Попытка восстановить старый Донбасс будет преступлением по отношении к Украине, огромной бесцельной тратой денег, это никому не надо — ни государству, ни обществу, ни самим шахтерам. Нам нужно идти в будущее, к статусу постиндустриальной державы. Это потребует огромных инвестиций, политической воли, которая состоит в том, чтобы отбить желание мародерить на восстановлении Донбасса. Сейчас есть ощущение, что слишком многие политики на проекте восстановления хотят нагреть руки», — заявил политик, отвечая на вопрос долго ли Украине придется после завершения боев «зализывать рану Донбасса».

По его словам, «группа людей правящего класса не определилась с общей точкой зрения, общей философией и это обычно вредит. Я принимал участие как минимум в пяти круглых столах, международных в том числе, где присутствовали представители местных и властей, и бизнеса с Востока, но даже сотрудники Академии Наук утверждают, что прежнего Донбасса уже не будет — индустриального сырьевого монстра, живущего в XIX веке».

Главред



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