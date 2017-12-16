Переселенец уезжает в отпуск или на лечение. Нужно ли сообщать в собес?

Если ВПЛ уезжает в отпуск или на лечение, даже если поездка длится меньше 60 дней, лучше сообщить об этом в органы соцзащиты. Так советует юрист общественной организации «Восток-SOS» Богдан Мельникович, передают «Донецкие новости».

«В принципе, по возможности лучше сообщить. Потому что нужно учитывать фактор проверок получателей социальных выплат. Ведь если к переселенцу придут представители управления соцзащиты, а человека не окажется дома, потом будет довольно затруднительно доказывать, что он там проживает и лишь на время уехал в отпуск. Тем более что это может грозить приостановкой социальных выплат», – сказал Богдан Мельникович.

Он также уточнил, что у нас не принято массово обращаться в суды, и напрасно. «В 2016 году началась процедура верификации со стороны СБУ, и многие переселенцы утратили право на пенсию и другие выплаты, которые потом пришлось восстанавливать. Я спрашивал у людей: почему вы не обращаетесь в суд? Они отвечали: мы не судимся — мы работаем», – рассказал юрист.

Он уточнил, что если открыть реестр судебных решений по таким делам, выяснится, что суды чаще всего становятся на сторону переселенцев. «Потому что перечень оснований для прекращения начисления пенсий ограничен, а всякие верификации и прочие действия, следствием которых становится прекращение выплат, являются неправомерными основаниями для этого. Люди, которые обращались в суд, его выигрывали», – уточнил Мельникович.

Он также пояснил, какие есть основания для прекращения выплаты пенсии. «Они предусмотрены Законом Украины «Об обязательном государственном пенсионном страховании». Это смерть пенсионера, предоставление недостоверных сведений во время оформления пенсии, выезд на проживание за пределы Украины и, возможно, еще пара пунктов. Скажем, постановление Кабмина № 365, регулирующее порядок начисления переселенцам социальных выплат, в том числе пенсий, предусматривает, что в случае, если человек находился более установленного срока на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, он лишается справки переселенца, на основании чего выплата пенсии ему прекращается. Так вот, это неправомерно и является основанием для обращения в суд. Потому что закон имеет большую юридическую силу, нежели подзаконные акты», – резюмировал юрист общественной организации «Восток-SOS» .

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