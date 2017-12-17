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Украина на 750 млн. долларов сократила общий госдолг и нарастила резерв

Воскресенье, 17 декабря, 2017

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина и Нацбанка соответственно.

«Совокупный государственный долг Украины в течение октября 2017 года уменьшился на 0,98%, или на 752 млн. долларов до 76,29 млрд. долларов. В то же время, с начала года общий долг увеличился на 7,5% или на 5,32 млрд. долларов», — говорится в сообщении Министерства финансов.

При этом прямой внешний долг за октябрь уменьшился на 0,13 млрд. долларов — до 38,52 млрд. долларов, а прямой внутренний долг за месяц уменьшился на 0,1 млрд. долларов — до 26,29 млрд. долларов.

Гарантированный государством долг по состоянию на 31 октября составлял 11,48 млрд. долларов против 12,01 млрд. долларов по состоянию на 30 сентября.

В то же время в НБУ заявили, что международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря выросли за месяц на 0,9% до 18,9 млрд. долларов, обновив максимум с января 2014 года. В сообщении подчеркивается, что с начала года резервы выросли почти на 22%.

На динамику объемов международных резервов за прошлый месяц повлияли, в частности, поступления в пользу правительства в сумме 670,4 млн. долларов, в том числе 664 млн. долларов — от размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, а также расходы на выплаты по внешнему долгу.

Кроме того, сообщается, что объем чистой покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке для пополнения резервов в прошлом месяце составил 138,9 млн. долларов.



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