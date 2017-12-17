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Фронтовая Горловка: воскресным утром был обстрелян Гольмовский

Воскресенье, 17 декабря, 2017

Вчера в районе Горловки было очень неспокойно, а сегодня утром «прилетело» в Гольмовский.

О боевых действиях в субботу горожане начали сообщать еще днем. По их словам, после полудня практически одновременно «зашумели» юго-запад и север. Вскоре стихло, а тяжелые бои начались уже вечером — после 18 час. по местному времени.

На севере активно стреляли из крупнокалиберного вооружения  и РПГ, а на юго-западе (по некоторым данным в районе Верхнеторецкого) периодически раздавались «бахи. Позднее, применялось тяжелое на западе.

Ближе к 21 час. обстановка накалилась, жители центральной части города рассказывали о громкой канонаде и вибрации.

Западные окраины от юга и до севера продолжали греметь, как минимум, до полуночи.

Уже сегодня утром, 17 декабря,  стреляли на север Горловки — в Гольмовском. Известно о том, что в результате обстрела в здании детского сада № 125  выбиты оконные стекла. Кроме того, повреждения получили три дома на ул.Больничная.

Увеличилась интенсивность боевых действий и на других участках. О боях на востоке днем сообщали жители Мариуполя. Всю субботу не стихало под Донецком, продолжаются обстрелы на луганском направлении — на участке Попасная/Кадиевка.



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