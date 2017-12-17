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«Шахтер» подписал соглашение о партнерстве с Фондом ООН, став первым футбольным клубом-партнером

Воскресенье, 17 декабря, 2017

ФК «Шахтер» подписал меморандум о сотрудничестве с UNFPA. Фонд ООН в области народонаселения, работающий в Украине с 1997 года, стал партнером клуба в вопросе продвижения и поощрения здорового образа жизни среди семей, детей, подростков и молодежи.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер»:

– Миссия Фонда народонаселения ООН – защита прав каждого человека (мужчины, женщины или ребенка) на здоровую жизнь и равные возможности, развитие толерантного общества. Эти ценности очень близки клубу, особенно в нашем желании развития системы равного доступа к занятию массовым футболом. Уверен, наше партнерство привлечет внимание к проблеме низкого интереса детей и молодежи к спорту, проблеме гендерного неравенства и их разрешению в Украине.

Фонд ООН и «Шахтер» объединят усилия в следующих ключевых направлениях:

1. Поддержка мероприятий Фонда по вопросам приобщения молодежи к ведению здорового образа жизни, содействие гендерному равенству (обеспечение равных прав и возможностей для мужчин и женщин), формирование у населения подхода «нулевой толерантности» к насилию против женщин и девушек.

2. Футболисты «Шахтера» могут стать примерами для подражания среди мужчин, женщин и молодежи Украины как успешные люди, которые ведут здоровый образ жизни, поддерживают принципы равенства между женщинами и мужчинами, являются ответственными семьянинами и выступают против насилия в отношении женщин в любых его проявлениях.

– Мы благодарны ФК «Шахтер», игрокам за поддержку и их вклад в развитие толерантного общества, где каждый может реализовать свой потенциал, а люди чувствуют себя свободно и уверенно, – подчеркнул представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине Каспар Пик.

После подписания меморандума стороны обменялись футболками и ответили на вопросы журналистов. Сотрудничество партнеров начнется в 2018 году.

– Почему именно «Шахтер»? Потому что мы разделяем совместное видение будущего нашего поколения, которое будет мотивированным, проактивным, станет поддерживать ценности здорового образа жизни, а также будет стремиться остаться в Украине и работать на ее развитие, – сказал Каспар Пик, представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине. – «Шахтер» является чемпионом страны. И поэтому все наши общие усилия будут направлены на то, чтобы мы все стали чемпионами с точки зрения выбора ценностей. Игроки донецкого клуба являются примером для многих болельщиков. Было бы отлично, если бы мы подавали пример здоровой семьи, которая уважает равенство, создает необходимые отношения между родителями и детьми, мужем и женой. Мы хотим сотрудничать с ФК «Шахтер» и его футболистами для создания новых моделей позитивного отношения к здоровому образу жизни. Кроме того, у Фонда ООН в области народонаселения в Украине и «Шахтера» одинаковый цвет в символике – оранжевый. Это цвет будущего и надежды. Поэтому мы надеемся, что оранжевый цвет нам поможет в этом. Я ожидаю очень эффективного сотрудничества с клубом и его игроками, насыщенной и креативной кампании по приобщению молодежи к позитивному подходу, становлению в качестве будущего поколения родителей, ответственных за свои семьи.



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