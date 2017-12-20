Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Горловки в ноябре превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) только по формальдегиду — в 1,7 раза.

Сравнивая полученные данные с ноябрем минувшего года, следует отметить увеличение содержания в атмосферном воздухе диоксида азота, пыли, фенола и формальдегида, а также уменьшение концентрации оксида углерода и аммиака. На том же уровне осталось содержание диоксида серы и сероводорода.

Сравнение ноября и октября нынешнего года показывает увеличение содержания в атмосферном воздухе пыли, оксида углерода и диоксида азота, а также уменьшение аммиака. На уровне октября осталось содержание диоксида серы, сероводорода, фенола и формальдегида.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.

Кроме того, в Горловке провели ежемесячные исследования питьевой воды по микробиологическим, органолептическим, физико-химическим и токсикологическим показателям. Согласно информации, вода, подаваемая Горловским ПУВКХ потребителям, соответствует всем «требованиям к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком».