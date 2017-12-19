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Фронтовая Горловка: наблюдатели ОБСЕ рассказали о ситуации в Травневом

Вторник, 19 декабря, 2017

О том, что команда Специальной мониторинговой миссии посетила поселок Травневое на севере от Горловки, где следила за ситуацией, в которой оказались гражданские лица, говорится в одном из последних ежедневных отчетов СММ ОБСЕ.

Наблюдатели прибыли в Травневое в сопровождении представителей СЦКК, ДонВГА и ГСЧС.

В поселке члены патруля заметили маркировку на воротах некоторых домов. Как объяснили местные жители, красные круги означают, что в доме кто-то проживает, а черные крестики — что дом пустует. Отмечается, что личный состав ВСУ занял некоторые из пустующих домов.

В поселке команда СММ встретила по крайней мере двух военнослужащих с черными нашивками батальона «Айдар» на форме.

В западном конце ул.Гайдара наблюдатели видели вооруженного человека рядом со свежевырытой траншеей, а на восточном конце улицы — военнослужащего ВСУ и направленный на юг крупнокалиберный пулемет на расстоянии около 100 м от ближайших домов.

Представители ОБСЕ зафиксировали повреждения крыши на одном из домов, которую как раз ремонтировали пожарные и сотрудники ГСЧС. 75-летняя жительница рассказала, что снаряд попал в крышу ночью 3 декабря.

Шестеро посельчан сообщили, что в поселке недостаточное электроснабжение и что местные водозаборные станции поставляют только непригодную для питья воду.

Также местные жители рассказали, что для того чтобы приобрести еду и лекарства, они вынуждены пешком или на велосипеде преодолевать расстояние в 2,5 км до подконтрольного «ДНР» пгт Гольмовский.



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