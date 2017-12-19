В следующем году КПВВ станут удобнее

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он рассказал, что проект обустройства КПВВ был обговорен с вице-премьер-министром Геннадием Зубко на пропускном пункте в Майорске.

«Решили, что не будем строить капитальные сооружения, ведь психологически это бы воспринималось как строительство границы. Но должны позаботиться о людях — чтобы им было удобно проходить контроль и находиться на КПВВ. По предварительным расчетам, на оформление необходимых документов и утверждение проекта нужно месяца три, еще полгода – на его реализацию. То есть, где-то до сентября должны закрыть этот вопрос и навести порядок на всех четырех пропускных пунктах, которые функционируют на территории области», – написал П.Жебривский.

Как заявил вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, правительство прорабатывает возможность выделения средств из государственного и местных бюджетов на строительство четырех КПВВ на линии разграничения в зоне АТО — «Новотроицкое», «Майорское», «Марьинка» и «Гнутово».

«Предварительное техническое задание проекта предусматривает возможность пограничного досмотра как личных вещей, так и транспорта, обустройство навеса, элементарных санитарных условий и пр. Это будет строительство с использованием временных конструкций, которые должны обеспечить надлежащие условия», — сообщил он.

По предварительным расчетам, стоимость таких конструкций для одного КПВВ составляет около 4 млн. грн. Кроме того, дополнительные расходы по их эксплуатации — от 2,5 до 3 млн. грн. на один КПВВ в год.

«Это — обеспечение условий, расходы на энергообеспечение и санитарные условия. … Это средства государственного, местного бюджетов, а также за счет других инструментов», — отметил Зубко.