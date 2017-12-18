Фронтовая Горловка: в воскресенье стреляли весь день

Как уже сообщалось, воскресное утро началось с обстрела Гольмовского.

От разорвавшихся около 8 час. боеприпасов вылетели оконные стекла в детском саду и еще нескольких жилых домах.

Также утром стреляли в стороне Светлодарской дуги. Затем тишина была нарушена уже после полудня, причем сначала прогремел мощный «бабах».

Около 17 час. жители сообщили о применении тяжелого в направлении Майорска и Зайцево. Кроме того неспокойно было на юго-западе (в районе Верхнеторецкого), где периодически гупало на протяжении дня.

Тем временем, на участке от Майорска и до Гольмовского, а также восточнее продолжались серьезные бои, которые не стихли и после полуночи.