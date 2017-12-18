Индекс оливье-2017: как за год подорожало главное новогоднее блюдо, цены на ингредиенты и прогноз

Салат подорожал почти на четверть из-за мяса, яиц и моркови. Эксперты: в конце декабря будут скидки.

Цены на продукты в Украине продолжают расти. За последний год оливье подорожал почти на четверть за счет колбасы, яиц и моркови. Таковы результаты подсчетов экспертов Украинской аграрной конфедерации (УАК) в «Индексе оливье», эксклюзивно подготовленного для «Сегодня».

Цена салатницы

Как выяснилось, два килограмма салата (6 порций) подорожали за год почти на 17 грн, или на 23% (подробнее — см. инфографику).

«Теперь чтобы приготовить оливье на 6 человек, нужно потратить около 90 грн., — анализирует эксперт УАК Неля Онищенко. — Прибавили в цене все продукты, которые используются для салата. Самим дорогим ингредиентом остается вареная колбаса, за год подорожавшая на 26,3%, или на 15,9 грн. за килограмм. Повлиял на ее цену ряд факторов: основной — подорожание мяса. Стоимость яиц за год увеличилась на 22,3% (+4,5 грн. за десяток) и теперь покупателю нужно отдать за них в среднем 24,8 грн. Самое большое изменение, по сравнению с ценой декабря прошлого года, произошло с морковью, стоимость которой за год выросла на 62,4%, или на 2,5 грн. за килограмм».

По ее словам, консервированные овощи также значительно прибавили в цене. Теперь, чтобы купить 1 кг зеленого горошка, нужно потратить 76-77 грн., тогда как год назад было около 62 грн. Малосольные огурцы сейчас стоят в среднем 82,7 грн. за килограмм, это на 7,4 грн. дороже, по сравнению с прошлым годом. Причина — значительное увеличение цен на свежие овощи, которые были использованы для засолки или консервации.

Прогнозы и скидки

По оценкам Украинской аграрной конфедерации, ожидать снижения цен к Новому году не приходится, а вот подорожать продукты еще могут. В зоне ценового риска — колбасные и мясные изделия, яйца, свежие овощи.

«Если мы хотим немного сэкономить при приготовлении этого новогоднего блюда, то можем заменить вареную колбасу на отварную курятину, цена тушки которой сейчас в среднем по стране составляет 53 грн./кг. Это поможет снизить стоимость блюда на 9 грн. или на 10,6%», — советует Онищенко.

А вот директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что подорожать к Новому году могут только свежие овощи, так как они в основном импортные, а доллар прибавил за последний месяц более чем на гривню. Цены на мясо и колбасу повышаться, по его мнению, не должны, так как сейчас идет активный забой достигших нужного веса свиней, поэтому предложение мяса увеличится.

Крупные торговые сети также обещают скидки ближе к Новому году. Как показал мониторинг «Сегодня», уже начались акции по распродаже майонеза, сливочного масла. Скидки на отдельные марки или остатки закупленных крупных партий достигают 40% стоимости. Присмотревшись к продуктам, мы поняли, в чем причина: у продуктов прошла половина и более срока годности, но их можно использовать еще в течение 2-3 месяцев.

«Ближе к Новому году будут снижены цены на 20—30% на горошек, вареную колбасу высшего сорта, майонез, а также на другие товары и спиртное. Точно не будут дешеветь свежие овощи», — пообещал нам топ-менеджер известной сети супермаркетов Владимир Молчанов.

Оливье и зарплаты

По данным Госстата, рост средней зарплаты по стране почти совпал с «Индексом оливье»: за 10 месяцев 2017 года (последние данные) заработки штатных сотрудников увеличились на 22,8%, или на 1369 грн. в месяц, достигнув 7377 грн. Президент Украналитцентра Александр Охрименко ожидает, что к декабрю будет рост до 7500-7600 грн. Это значит, что номинальные зарплаты могут стать больше на 25%. То есть порция оливье, подорожавшая за год на 23%, реально может оказаться чуть доступнее, чем в декабре 2016 года.

Посчитали стоимость одного из главных новогодних блюд и в Горловке. Как рассказали местные жители, самым дорогим ингредиентом стала вареная колбаса, стоимость которой, как минимум, превышает 100 руб./кг, а в некоторых случаях может стоить и 200 руб., и дороже. Если использовать вместо нее курятину, то цена тушки — от 100 руб./кг. Десяток яиц стоит от 45 руб., зеленый горошек — 30 руб. за баночку, майонез — около 20 руб за упаковку 180 г, на необходимое количество консервированных огурцов придется потратить еще 30-40 руб., килограмм картофеля обойдется в 20 руб, столько же стоит и морковь, но ее потребуется значительно меньше. Таким образом, на приготовление салата в Горловке придется потратить чуть менее 300 рублей.

Сегодня