Фронтовая Горловка: поселок Новолуганское обстреляли из «Градов»

Боевые действия в окрестностях города вновь активизировались. Снова горячо было на северных окраинах.



Вчера, 18 декабря, около 17 час. под обстрел из РСЗО «Град» попало Новолуганское. Ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей. Повреждены около 50 жилых домов, несколько из которых сгорели. Также пострадали здания детского сада, школы и фельдшерского пункта.

Позднее, сообщалось об интенсивных боях в стороне Гольмовского. Здесь под обстрел также попали жилые дома. Около десятка из них остались без оконных стекол, перебит газопровод. Есть информация о ранении женщины 1957 г. р. Зафиксированы попадания в здание поликлиники и на территорию неработающего детского лагеря «Рассвет», где в дальнейшем произошло возгорание. Кроме того, в Аксеновке досталось общежитию на ул.Молодежная, где также вылетели стекла.

Рассказывали местные жители и о перестрелках на юго-западе, а позднее — на западных окраинах города слышали минометы. Тем временем, бои на светлодарском направлении продолжались до полуночи.

По сообщениям горловчан, сегодня, 19 декабря, снова неспокойно на северо-западе/севере.

Гремело в понедельник и под Донецком — от Песков до Авдеевки. В зоне обстрелов вновь оказалась Донецкая фильтровальная станция.

«Сотрудники ДФС обнаружили два попадания боеприпасов на территорию станции — перед камерой переключения резервуаров чистой воды №1 и под эстакадой хлоропровода (перебит один из поддерживающих троссов)», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Вода Донбасса».