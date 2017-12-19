Офицеры РФ из СЦКК покинули «ДНР»

Об этом заявили представители самопровозглашенной республики в Совместном центре контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Вывод российских офицеров должен был состояться еще вчера, но руководство представителей ВС России в СЦКК решило не пересекать линию соприкосновения. Согласно информации, «отсутствие гарантий безопасности со стороны Киева препятствовало переходу наблюдательных групп на украинскую территорию».

Сегодня, 19 декабря, российские офицеры, прекратившие свою деятельность в составе СЦКК, покинули подконтрольную «ДНР» территорию Донецкой области и уже находятся в Соледаре.