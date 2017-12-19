 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Опубликованы фото из Новолуганского. После обстрела объявлена эвакуация жителей

Вторник, 19 декабря, 2017

18-го декабря, около 17 час. под обстрел из реактивных систем залпового огня «Град»попало Новолуганское, ранены восемь местных жителей.

В соседнем от Горловки поселке, в котором проживают большее 3,5 тысяч человек, развернут гуманитарный штаб, начнут работу военные полевые кухни, пункты обогрева. Военные медики, военнослужащие, спасатели и полицейские проводят эвакуацию раненых и пострадавших мирных жителей.

«Половина населенного пункта обесточена из-за повреждения линий электропередач, частично поврежден и газопровод», – говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

С утра в поисках неразорвавшихся реактивных снарядов работают группы разминирования.

На место происшествия направлены дополнительные наряды полиции, которые всю ночь охраняли район от мародерства и документируют последствия обстрела.

Об эвакуации жителей обстрелянного поселка на своей странице в Facebook сообщил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы вынуждены эвакуировать наших граждан… Правительство сделает все от себя зависящее, чтобы помочь тем, кто сейчас нуждается в помощи. Все необходимые материалы и средства для восстановления домов будут предоставлены», – отметил он.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования