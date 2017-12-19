Опубликованы фото из Новолуганского. После обстрела объявлена эвакуация жителей

18-го декабря, около 17 час. под обстрел из реактивных систем залпового огня «Град»попало Новолуганское, ранены восемь местных жителей.

В соседнем от Горловки поселке, в котором проживают большее 3,5 тысяч человек, развернут гуманитарный штаб, начнут работу военные полевые кухни, пункты обогрева. Военные медики, военнослужащие, спасатели и полицейские проводят эвакуацию раненых и пострадавших мирных жителей.

«Половина населенного пункта обесточена из-за повреждения линий электропередач, частично поврежден и газопровод», – говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

С утра в поисках неразорвавшихся реактивных снарядов работают группы разминирования.

На место происшествия направлены дополнительные наряды полиции, которые всю ночь охраняли район от мародерства и документируют последствия обстрела.

Об эвакуации жителей обстрелянного поселка на своей странице в Facebook сообщил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы вынуждены эвакуировать наших граждан… Правительство сделает все от себя зависящее, чтобы помочь тем, кто сейчас нуждается в помощи. Все необходимые материалы и средства для восстановления домов будут предоставлены», – отметил он.