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Фронтовая Горловка: интенсивность боевых действий не снижается

Среда, 20 декабря, 2017

Вторник тихим днем не стал и бои гремели на протяжении всего дня с разных направлений.

Так, «бахи» были слышны еще в первой половине дня. С самого утра тяжелое применялось на юго-западе, возможно, в районе Верхнеторецкого и Бетманово. Неспокойно было и на северных окраинах.

После обеда стреляли на севере и северо-востоке. Как рассказал житель ж/м Солнечный, «земля дрожала, исходящие были откуда-то неподалеку»…

Вечером продолжало «шуметь» юго-западное направление, а позднее — очень громко стало в стороне Светлодарского плацдарма.

Эксперты отметили, что таких интенсивно боевые действия не велись почти год.

Шли бои также в районе Докучаевска и Новотроицкого, Авдеевки и Ясиноватой, под Песками.



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