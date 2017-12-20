Фронтовая Горловка: интенсивность боевых действий не снижается

Вторник тихим днем не стал и бои гремели на протяжении всего дня с разных направлений.

Так, «бахи» были слышны еще в первой половине дня. С самого утра тяжелое применялось на юго-западе, возможно, в районе Верхнеторецкого и Бетманово. Неспокойно было и на северных окраинах.

После обеда стреляли на севере и северо-востоке. Как рассказал житель ж/м Солнечный, «земля дрожала, исходящие были откуда-то неподалеку»…

Вечером продолжало «шуметь» юго-западное направление, а позднее — очень громко стало в стороне Светлодарского плацдарма.

Эксперты отметили, что таких интенсивно боевые действия не велись почти год.

Шли бои также в районе Докучаевска и Новотроицкого, Авдеевки и Ясиноватой, под Песками.