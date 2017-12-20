Фронтовая Горловка: в центре города избили мужчину, что забрать у него 800 рублей и телефон

В Ц-Городском районе задержаны двое злоумышленников, совершившие разбойное нападение на горловчанина.

Мужчины 35 и 36 лет, один из которых ранее судимый, подошли к припаркованному возле магазина автомобилю, открыли дверь и потребовали у водителя отдать им все имеющиеся у него деньги. Когда потерпевший отказал и попытался выйти из машины один из подельников нанес ему удар кулаком в лицо, от которого мужчина упал и потерял сознание. Уже у лежащего на земле горловчанина подозреваемые похитили 800 рублей и мобильный телефон. В настоящее время злоумышленники задержаны.