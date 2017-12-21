Как восстановить выплаты, заблокированные «Ощадбанком»: совет переселенцам

Четверг, 21 декабря, 2017
Как проходить физическую идентификацию в Ощадбанке и что делать, чтобы возобновить выплаты, если переселенец не успел сделать это в установленные сроки. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала юрист Донбасс СОС Мария Красненко.
Согласно положениям постановления Кабинета Министров Украины №637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» владельцы электронных пенсионных удостоверений проходят физическую идентификацию первые два раза каждые 6 месяцев, в дальнейшем – каждые 12 месяцев. Владельцы обычной платежной карты – каждые 3 месяца со дня открытия счета.
Юрист обратила внимание, что важно помнить о сроках и не ждать смс-оповещения, не пропускать сроки прохождения.
По ее словам, проблемы возникают потому, что до кого-то сообщение не дошло, кто-то его не заметил, и тогда карта блокируется. Ощадбанк не обязан уведомлять смс-оповещением о необходимости прохождения сроков, ответственность здесь лежит непосредственно на всех гражданах, которые являются ВПЛ. Поэтому на это не стоит надеяться, а если сейчас пришло сообщение, это не значит, что оно придет в следующий раз.
Нужно самому следить, когда вы прошли идентификацию и когда следующие сроки прохождения. Прохождение нужно осуществить до окончания срока: до 3 месяцев и до 6 месяцев, а не позже. Например, если срок прохождения был 1.06, блокировка будет 1.09, если это обычная карта.
Как пройти идентификацию в Ощадбанке:
Если ВПЛ пропустил сроки прохождения идентификации, то нужно повторно обращаться в Ощадбанк, чтобы пройти идентификацию: карту разблокируют, а человек получит доступ к средствам, которые там находятся. Но явка в Ощадбанк и прохождение идентификации не является основанием для того, что выплата будет платиться.
Юрист отмечает, что если осуществлена блокировка, Ощадбанк уведомляет соответствующие органы: Минсоцполитики, Пенсионный фонд, а те – территориальные управления, после чего происходит остановка выплат территориальными управлениями. Если вы позже придете в Ощадбанк, вы разблокируете счет, но не возобновите сами выплаты.
Как восстановить выплаты: