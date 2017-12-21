Как восстановить выплаты, заблокированные «Ощадбанком»: совет переселенцам

Как проходить физическую идентификацию в Ощадбанке и что делать, чтобы возобновить выплаты, если переселенец не успел сделать это в установленные сроки. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала юрист Донбасс СОС Мария Красненко.

Согласно положениям постановления Кабинета Министров Украины №637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» владельцы электронных пенсионных удостоверений проходят физическую идентификацию первые два раза каждые 6 месяцев, в дальнейшем – каждые 12 месяцев. Владельцы обычной платежной карты – каждые 3 месяца со дня открытия счета.

Юрист обратила внимание, что важно помнить о сроках и не ждать смс-оповещения, не пропускать сроки прохождения.

По ее словам, проблемы возникают потому, что до кого-то сообщение не дошло, кто-то его не заметил, и тогда карта блокируется. Ощадбанк не обязан уведомлять смс-оповещением о необходимости прохождения сроков, ответственность здесь лежит непосредственно на всех гражданах, которые являются ВПЛ. Поэтому на это не стоит надеяться, а если сейчас пришло сообщение, это не значит, что оно придет в следующий раз.

Нужно самому следить, когда вы прошли идентификацию и когда следующие сроки прохождения. Прохождение нужно осуществить до окончания срока: до 3 месяцев и до 6 месяцев, а не позже. Например, если срок прохождения был 1.06, блокировка будет 1.09, если это обычная карта.

Как пройти идентификацию в Ощадбанке:

для прохождения идентификации можно обращаться в любое отделение Ощадбанка;

мобильные отделения Ощадбанка работают и на территории Донецкой области, например, на КПВВ Новотроицкое;

обращаться нужно непосредственно к оператору на кассе Ощадбанка;

нужно иметь при себе паспорт гражданина Украины либо другой документ, который подтверждает личность;

для идентификации обязательно нужно осуществить действия с введением пин-кода через терминал в банке. Это может быть снятие денег или просто проверка счета;

при прохождении физической идентификации вам не нужно получать страховку либо другие услуги, которые предлагает Ощадбанк.

Если ВПЛ пропустил сроки прохождения идентификации, то нужно повторно обращаться в Ощадбанк, чтобы пройти идентификацию: карту разблокируют, а человек получит доступ к средствам, которые там находятся. Но явка в Ощадбанк и прохождение идентификации не является основанием для того, что выплата будет платиться.

Юрист отмечает, что если осуществлена блокировка, Ощадбанк уведомляет соответствующие органы: Минсоцполитики, Пенсионный фонд, а те – территориальные управления, после чего происходит остановка выплат территориальными управлениями. Если вы позже придете в Ощадбанк, вы разблокируете счет, но не возобновите сами выплаты.

Как восстановить выплаты:

приходите в Ощадбанк, проходите идентификацию;

теперь нужно решить вопрос возобновления выплат. До сих пор действует постановление №365, №637. Юрист рекомендует не смотреть на то, что постановление №365 подразумевает процедуру, которая предусматривает, что управление само придет, проверит, составит акт и возобновит выплаты. По ее словам, реалии не такие. Чтобы запустить процедуру, гражданину рекомендуют самому обращаться с тем, что его счет был заблокирован: прошу осуществить дополнительную проверку в порядке постановления №365;

куда обращаться? Зависит от того, какие выплаты вы получаете. Автоматические – Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН), параллельно – в Пенсионный фонд, если являетесь получателями пенсии. В Пенсионный фонд обязательно необходимо обращаться и решение Пенсионного фонда получать обязательно. Можно скачать образцы необходимых заявлений и жалоб.

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