Обновленная резолюция ООН по Крыму: детали

В документе подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт.

Члены Генеральной ассамблея ООН на 72-м пленарном заседании поддержали резолюцию о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». Результаты голосования обнародованы на сайте организации.

Так, «за» проголосовали 70 стран, «против» проголосовали 26 стран, воздержались – 76.

В частности, по результатам голосования, против резолюции выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Южная Африка, Судан, Таджикистан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Среди стран, которые воздержались, – Бразилия, Египет, Иордания, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и другие.

Между тем в резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт. Кроме того, в документе осуждается «ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».

Также в резолюции содержится требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове. Выражается призыв, чтобы российские власти обеспечили на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

Также осуждается отсутствие доступа на полуостров для Мониторинговой миссии ООН по правам человека. В резолюции отмечаются положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников, а также поддержка Украины СМИ и неправительственных организаций, которые были вынуждены временно покинуть украинскую территорию.

19 декабря Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал ее мощным сигналом «агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость».

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