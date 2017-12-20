В ОБСЕ подтвердили прекращение работы в СЦКК военных РФ

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии.

ОБСЕ подтвердила, что российские офицеры прекратили исполнять обязанности в пяти офисах Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе. В отчете подчеркивается, что теперь по служебным телефонным номерам СЦКК отвечают лица, представляющиеся «министерством чрезвычайных ситуаций» либо представителями в «контактной группе».

Тем временем, группа из 75 российских офицеров, вышедших из СЦКК пересекла украинско-российскую границу в Харьковской области и прибыла в Белгородскую область РФ.

В России обвинили украинскую сторону в ограничении деятельности офицеров вооруженных сил РФ, что и стало причиной прекращения их работы в зоне вооруженного конфликта.

Как заявил руководитель группы генерал-лейтенант Сергей Костарев, на территории Украины условия пребывания представительства ВС России значительно осложнились, якобы, были созданы жесткие условия проживания и перемещения, например, в столовую и обратно их сопровождал вооруженный конвой, а доступ офицеров РФ к линии соприкосновения «практически блокирован».

В МИД России также заявили, что Москва прекращает работу своего представительства в СЦКК из-за «напряженной морально-психологической ситуации» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».

Кроме того, в МИД РФ отметили, что новый порядок въезда в Украину российских граждан, который вступает в силу с 1 января 2018 года и согласно которому они должны будут заблаговременно сообщать о поездке, «неприемлем» для российских офицеров, входящих в состав СЦКК.

20 декабря представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян также подтвердил выезд с территории Украины российских офицеров. Согласно информации, «при оформлении был обнаружен подполковник, посещавший временно неподконтрольный Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска». На основании действующего законодательства, пограничники закрыли ему въезд в Украину на 3 года.

Стоит отметить, что спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия сделала это как раз перед обострением ситуации на востоке Украины.

«Россия отозвала своих офицеров из СЦКК именно перед мощной эскалацией нарушений перемирия на Донбассе. Украине пришлось пережить один из худших дней с февраля этого года. Решение о мире зависит от России», — написал дипломат в Twitter.