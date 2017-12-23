Субсидии переселенцам должны назначаться без дополнительных требований

Субсидии внутренне перемещенным лицам должны назначаться без дополнительных требований. Об этом говорится в дайджесте Благотворительного фонда «Восток-SOS».

С наступлением холодов на горячую линию организации начали поступать многочисленные обращения от переселенцев по поводу назначения субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, основными вопросами, с которыми обращаются заявители к юристам, являются требования управлений труда и социальной защиты населения о предоставлении документов, не предусмотренных Постановлением КМУ от 21.10.1992 № 848. Это, как правило, копии документов, удостоверяющих право собственности хозяина жилья, договоры по оплате жилищно-коммунальных услуг (на имя заявителя) и переоформленные лицевые счета и тому подобное.

В связи с этим юристы напоминают, что для назначения субсидии гражданин, личность которого удостоверяется паспортом или другим документом, подает в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации или проживания:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;

договор найма (аренды) жилья (при наличии).

Все эти документы могут быть направлены в УТСЗН средствами почтовой связи.

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