Фронтовая Горловка: вечером снова было громко

Бои на окраинах города не стихают.

Наиболее громко в среду было вечером. Горловчане слышали тяжелое на юго-западе, но отдаленно. Позднее стрелять начали на севере — перестрелки и «бахи» в стороне Гольмовского продолжались несколько часов. После полуночи горожане рассказывали о мощных одиночных на северных окраинах, по-прежнему шумно было и на юго-западе.

До утра гремели бои и под Донецком, после чего установилась тишина, но после обеда боевые действия вновь возобновились. Наиболее горячо было в районе Ясиноватой,в которой зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом. В результате обстрела погиб мирный житель и двое получили ранение. Также повреждено здание детского сада.

Тем временем, в Минске было согласовано новое перемирие — с полуночи 23 декабря…