Фронтовая Горловка: медики отказались говорить с наблюдателями ОБСЕ без разрешения от власти «ДНР»

Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 19 декабря.

«В больнице подконтрольного «ДНР» г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка), где члены патруля Миссии уточняли сообщения о двух жителях подконтрольного «ДНР» пгт Гольмовский (49 км к северо-востоку от Донецка), которым оказывали там медицинскую помощь, медработники отказались предоставлять СММ какую-либо информацию о жертвах среди гражданского населения, сославшись на то, что следует предварительно получить разрешение от «мэра» Горловки», — говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете рассказывается, что в этот же день в Горловке к команде СММ подошли четверо мужчин в одежде военного типа (без видимых знаков различия) и представились «новыми представителями СЦКК». Они также рассказали наблюдателям, что будут выполнять работу предыдущих представителей СЦКК. Наблюдатели заметили, что эти четверо мужчин передвигались на автомобиле, который ранее использовался офицерами Вооруженных сил РФ при СЦКК в Горловке. В Докучаевске команда Миссии видела члена «ДНР» внутри офиса, который ранее занимали офицеры Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК. Кроме того, наблюдатели заметили, что он пользовался тем же журналом учета, который прежде использовали офицеры СЦКК.

Напомним, 19 декабря 75 военнослужащих ВС РФ при СЦКК прекратили свою работу в зоне конфликта и покинули территорию Украины.