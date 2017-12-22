Фронтовая Горловка: вечером бои вспыхнули с новой силой

Тревожные сообщения в четверг, 21-го декабря, начались днем с обстрела Доломитного.

Согласно информации, поселок, расположенный на севере Горловки попал под обстрел, в результате чего были повреждены пять домостроений на ул.Железнодорожная. В стороне Светлодарска активно стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вечером о боях в районе Горловки начали сообщать местные жители. По их словам, после 19 час. «зашумело» направление Зайцево. Неспокойно было на юго-западе, где была слышна работа тяжелого, но отдаленно.

Тем временем, на участке от Майорска до Зайцево продолжали стрелять еще несколько часов. Кроме стрелкового и крупнокалиберного вооружения периодически применялись минометы и РПГ. Также в этом районе стреляли и сегодня утром.

Вечером возобновились бои в районе Ясиноватой и Авдеевки, Спартака и аэропорта, но больше всего обстрелов было возле Песков, где ночью активно работали танки и 120 мм минометы.