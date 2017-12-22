Фронтовая Горловка: подорожало все, кроме метана

На горловских АЗС провели очередной мониторинг цен на топливо.

В течение месяца несколько подорожал бензин, но больше всего выросла цена на дизель и пропан, ведь в середине ноября они стоили на 10% дешевле.

Так, по состоянию на 20-е декабря, А-92 продавался в диапазоне от 44,5 до 45,5 руб., А-95 — 45,5-46,5 руб., дизельное топливо — от 45,5 до 48,5 руб. . Цена на пропан в Горловке также выросла на несколько пунктов и теперь составляет от 24 до 27 руб.

Что касается метана, то здесь без изменений — метан по-прежнему реализовывается по цене от 20 до 21 руб.