Гройсман подписал стратегию интеграции переселенцев до 2020 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал «Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрение долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года».

Об этом сообщили в пресс-службе МинВОТ.

Отмечается, что новый документ учитывает опыт, приобретенный Украиной за последние 3 года, и концентрируется на вопросе полной интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих громад. При этом учитываются как интересы ВПЛ, так и интересы громад.

Ключевыми целями Стратегии является обеспечение права переселенцев на жилье, права собственности, пенсионное и социальное обеспечение, конкуренции на рынке труда, права на образование и медицинское обслуживание, избирательные права и тому подобное. В свою очередь, принимающие громады, благодаря ВПЛ, получат дополнительный ресурс для развития инфраструктуры, медицины, образования и других направлений.

В МинВОТ продолжается работа по подготовке соответствующего «Плана действий» для исполнения Стратегии, с полным текстом которой Стратегии можно ознакомиться на сайте министерства.

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