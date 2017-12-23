 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Гройсман подписал стратегию интеграции переселенцев до 2020 года

Суббота, 23 декабря, 2017

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал «Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрение долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года».

Об этом сообщили в пресс-службе МинВОТ.

Отмечается, что новый документ учитывает опыт, приобретенный Украиной за последние 3 года, и концентрируется на вопросе полной интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих громад. При этом учитываются как интересы ВПЛ, так и интересы громад.

Ключевыми целями Стратегии является обеспечение права переселенцев на жилье, права собственности, пенсионное и социальное обеспечение, конкуренции на рынке труда, права на образование и медицинское обслуживание, избирательные права и тому подобное. В свою очередь, принимающие громады, благодаря ВПЛ, получат дополнительный ресурс для развития инфраструктуры, медицины, образования и других направлений.

В МинВОТ продолжается работа по подготовке соответствующего «Плана действий» для исполнения Стратегии, с полным текстом которой Стратегии можно ознакомиться на сайте министерства.

Донецкие новости



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования