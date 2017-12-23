«Газпром» требует от Киева отдать «долг ДНР»

«Газпром» требует от «Нафтогаза» погасить задолженность за поставки российского газа на контролируемые самопровозглашенными республиками территории Донецкой и Луганской областей, на сегодняшний день сумма претензий составляет $1,3 млрд.

Об этом на пресс-конференции заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, неопределенность в этом вопросе может иметь последствия после принятия решений Стокгольмским арбитражем, которые ориентировочно могут быть 30 декабря и 28 февраля.

«Объемы поставок в ОРДЛО не определены. А в контракте с «Газпромом» написано, что любые платежи с нашей стороны в первую очередь зачисляются в счет долгов. И только после этого они считаются оплатой объемов газа, который они должны нам поставлять. То есть, если бы мы сейчас должны были бы платить «Газпрому», по каждому решению, даже Стокгольмского арбитража, в ситуации, когда не определены объемы поставок российского газа в ОРДЛО, платежи могут быть зачтены в качестве погашения задолженности», — рассказал Витренко.

Напомним, Украина уже длительное время не закупает газ у РФ, а на неподконтрольную Киеву часть Донецкой и Луганской областей он поставляется из России.

Тем временем в «Нафтогазе сообщили», что компания выиграла Стокгольмский арбитраж у российского «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Арбитражный суд полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму 56 млрд. долларов за 2012-2017 годы. Согласно информации, признаны недействительными «кабальные положения» контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам.

В «Нафтогазе» оценивают общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд. долларов за весь срок действия контракта на поставку газа.