Фронтовая Горловка: вступило в силу очередное перемирие

Этой ночью началось новогоднее перемирие, о котором 20-го декабря договорились в Минске представители Трехсторонней контактной группы.

Накануне, по словам местных жителей, сторона Зайцево не затихала на протяжении всего дня. С самого утра там били тяжелым, что сопровождалось перестрелками.

Во второй половине дня север города продолжал «шуметь» практически до ночи, а около полуночи по местному времени раздался мощный «бабах», который услышали во многих жилмассивах Горловки. «Сработало ПВО», — предположили горожане.

Кроме того, вечером в Никитовском районе фиксировались перепады напряжения.

В пятницу продолжались бои под Ясиноватой и Авдеевкой, причем к вечеру все активнее, в районе Песков, на мариупольском направлении.