 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: как изменились цены на продукты

Воскресенье, 24 декабря, 2017

В объектах торговли (магазины, супермаркеты, рынки) проведен очередной мониторинг цен на продовольственные товары.

В целом, отмечается, что существенного изменения цен на основные продукты питания не происходило. Однако, за последний месяц стоимость картофеля несколько выросла и теперь начинается  от 16 руб./кг, приблизительно на той же отметке осталась стоимость моркови (от 18 руб.), капусты белокочанной (от 10 руб.), свеклы (от 17 руб.), лука репчатого (от 14 руб.), несколько подорожали яблоки (от 40 руб.) и лимоны (от 90 руб.) за килограмм.

Стабильна цена  на куриные яйца — от 41 руб. за десяток, мясо птицы (тушка потрошенная) – от 97 руб./кг, цена на говядину или свинину на кости — от 200 руб./кг. Стоимость масла растительного (рафинированного) – от 54 руб. за литр, а сахар-песок стоит от 30 руб./кг.

Согласно информации, в широком ассортименте  во всех торговых объектах города продаются крупы и макаронные изделия, молочная продукция, цены на которые остаются стабильными. Стоимость крупы пшеничной и крупы перловой 8-12 руб., макаронные изделия — от 22 руб./кг, подешевели рис (от 35 руб.), и крупа гречневая (от 29 руб.).

Пользователи соцсетей, тем временем, утверждают, что цены указаны на низкосортные продукты, а на те, что качественнее и натуральнее, они выше и продолжают повышаться.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования