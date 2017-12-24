Фронтовая Горловка: как изменились цены на продукты

В объектах торговли (магазины, супермаркеты, рынки) проведен очередной мониторинг цен на продовольственные товары.



В целом, отмечается, что существенного изменения цен на основные продукты питания не происходило. Однако, за последний месяц стоимость картофеля несколько выросла и теперь начинается от 16 руб./кг, приблизительно на той же отметке осталась стоимость моркови (от 18 руб.), капусты белокочанной (от 10 руб.), свеклы (от 17 руб.), лука репчатого (от 14 руб.), несколько подорожали яблоки (от 40 руб.) и лимоны (от 90 руб.) за килограмм.

Стабильна цена на куриные яйца — от 41 руб. за десяток, мясо птицы (тушка потрошенная) – от 97 руб./кг, цена на говядину или свинину на кости — от 200 руб./кг. Стоимость масла растительного (рафинированного) – от 54 руб. за литр, а сахар-песок стоит от 30 руб./кг.

Согласно информации, в широком ассортименте во всех торговых объектах города продаются крупы и макаронные изделия, молочная продукция, цены на которые остаются стабильными. Стоимость крупы пшеничной и крупы перловой 8-12 руб., макаронные изделия — от 22 руб./кг, подешевели рис (от 35 руб.), и крупа гречневая (от 29 руб.).

Пользователи соцсетей, тем временем, утверждают, что цены указаны на низкосортные продукты, а на те, что качественнее и натуральнее, они выше и продолжают повышаться.