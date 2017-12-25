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Тука надеется, что до Нового года первые переселенцы получат жилье

Понедельник, 25 декабря, 2017

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука надеется, что до Нового года первые переселенцы получат жилье по программе «Доступное жилье».


«Вчера состоялось заседание бюджетного комитета Верховной Рады, на котором было утверждено выделение субвенции на города Мариуполь и Первомайск. Я знаю, что сейчас там люди уже ходят и фактически выбирают квартиры. Есть огромная надежда, что до нового года мы успеем это сделать. И первый в Украине будет случай, когда с помощью нашего министерства люди получат первое жилье», — сказал Тука.

Новости Донбасса



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