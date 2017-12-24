Трамп намерен одобрить поставки противотанковых ракет для Украины

Если президент формально одобрит план поставки ракет, он будет представлен Конгрессу США, который будет иметь 30 дней на рассмотрение.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет правительству Украины.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Государственном департаменте США, передает Голос Америки.

«Если президент формально одобрит план, он будет представлен Конгрессу, который будет иметь 30 дней на рассмотрение. В случае одобрения со стороны Конгресса, выполнение плана станет задачей Государственного департамента США», — отмечает статья на сайте ABC News.

СМИ также отмечает, что продажа противотанковых ракет может включать и системы «Джавелин». «Общая стоимость оборонного пакета составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок», — отмечают ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе.

Внешнеполитическое ведомство США не подтвердило и не опровергло данную информацию в ответ на запрос издания.