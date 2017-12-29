Самые популярные лекарственные препараты оказались неэффективными

Из 12 препаратов, которые украинцы покупают чаще всего, лишь 3 — имеют доказанную эффективность. Об этом говорится в исследовании журнала «Психосоматическая медицина и общая практика».

Большинство медикаментов отпускают без рецептов. Учреждений, которые должны контролировать правдивость информации на упаковке препарата согласно принципам доказательной медицины, в Украине нет. А фармкомпании заинтересованы в как можно лучших продажах своих продуктов. Для этого рекламой влияют на врача и пациента.

Авторы исследования проанализировали доказательную базу по каждому лекарственному средству, входящем в топ-12 по продажам в аптеках Украины.

Для того чтобы понять, имеет ли препарат достаточную доказательную базу, учитывали:

Принятие действующего вещества (хотя бы по одному бренду) или их комбинации Управлением по контролю за качеством медикаментов и продуктов питания США (FDA).

Присутствие действующего вещества в клинических рекомендациях Национального института здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE).

Опубликованы Кокрановские систематические обзоры (одна из самых известных и авторитетных союзов врачей и ученых, которые проводят независимый анализ результатов научных исследований) по действующему веществу. Подтверждением эффективности считали наличие четких рекомендаций в выводах исследователей.

Для каждого бренда было указано основное действующее вещество или несколько, если препарат комбинированный.

Из таблицы видно, что только 3 лекарственных средства имеют достаточную доказательную базу по их использованию — это «Нурофен», хлорид натрия и «Цитрамон».

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