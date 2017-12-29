Самые популярные лекарственные препараты оказались неэффективными

Пятница, 29 декабря, 2017
Из 12 препаратов, которые украинцы покупают чаще всего, лишь 3 — имеют доказанную эффективность. Об этом говорится в исследовании журнала «Психосоматическая медицина и общая практика».
Большинство медикаментов отпускают без рецептов. Учреждений, которые должны контролировать правдивость информации на упаковке препарата согласно принципам доказательной медицины, в Украине нет. А фармкомпании заинтересованы в как можно лучших продажах своих продуктов. Для этого рекламой влияют на врача и пациента.
Авторы исследования проанализировали доказательную базу по каждому лекарственному средству, входящем в топ-12 по продажам в аптеках Украины.
Для того чтобы понять, имеет ли препарат достаточную доказательную базу, учитывали:
Из таблицы видно, что только 3 лекарственных средства имеют достаточную доказательную базу по их использованию — это «Нурофен», хлорид натрия и «Цитрамон».