Женщинам разрешили летать на самолетах, работать у мартенов и на «химии»

Приказ Минздрава, который был отменен, запрещал 458 профессий для женщин.

Правительство отменило приказ Министерства здравоохранения №256 «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин», действовавшего с 1993 года.

Нардепы добились от Кабмина отмены приказа о запрете на 458 профессий (видов работ) для женщин, благодаря чему Украина наконец избавилась от дискриминации по признаку пола, говорит нардеп, сопредседатель МФО «Равные возможности» и один из инициаторов отмены соответствующего приказа Светлана Войцеховская, говорится на сайте »Народного фронта»).

Она отметила, что это решение правительства действительно историческим шагом.

По словам народного депутата, среди таких отраслей до сих были горная отрасль, металлургия, химическое производство. Кроме того, значительные ограничения для женщин были установлены в военной службе, правоохранительной деятельности, в области пищевого производства, транспорта, связи и сельского хозяйства.

«Женщина не имела права водить автобус, поезд, метро. В самолетостроении были запреты. Женщина могла работать стюардессой, а управлять самолетом не могла», — рассказала Войцеховская.

В свою очередь народный депутат от фракции «Самопомочі» Ирина Суслова в Facebook написала: «Отмена приказа должна стать первым шагом на пути к недискриминации женщин в трудовых отношениях. Далее — создание безопасных условий труда для всех людей, независимо от пола, борьба с гендерной сегрегацией при трудоустройстве и искоренении сексизма на работе».

Стоит отметить, Приказ МЗ №256 устанавливал 450 профессий, запрещенных для женщин. В перечень запрещенных профессий входили литейные работы, работы со свинцом, строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения, добыча руд, добыча нефти и газа, общие профессии черной и цветной металлургии и др.

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