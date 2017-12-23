В Горловке открыли главную елку

В пятницу на пл.Победы состоялось торжественное открытие главной новогодней елки Горловки.

Для маленьких горловчан подготовили игровую программу артисты театра «Юность», в ходе которой дети дружно позвали на праздник Деда Мороза, после чего конкурсы продолжились. Вскоре на красавице-елке зажгли огни и началась концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности городских учреждений культуры. Как отметили горловчане, исполняющий обязанности главы горадминистрации «ДНР» Иван Приходько на мероприятии замечен не был, хотя в сообщении местных властей подчеркивается, что торжество состоялось именно благодаря ему.

Также на площади работала праздничная ярмарка «Новогодний серпантин», где были представлены хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, рыба и другие продовольственные товары от местных производителей, продукция пчеловодства, а также новогодняя атрибутика.

Фото: Е.Воронов