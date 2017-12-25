Фронтовая Горловка: власти «настоятельно рекомендуют» украсить торговые точки и офисы к Новому году

Об этом в последней подборке «Наблюдений о НеВоенной Горловке»на своей странице в Facebook рассказал горловский блоггер Егор Воронов.

По его словам, «местная власть очень настоятельно рекомендует украшать свои «работы» к этому празднику. Частные предприниматели возмущены, что эти «рекомендации» очень настоятельные. И если тут еще можно спорить с ними, как это рассматривать — облагораживание территории или принуждение, то вот с бюджетниками картина иная. Работникам бюджетной сферы приходится украшать помещения за свой счет».

«Вот у нас выходит — есть требования и есть контроль, а финансирования нет, — высказала мне свое мнение одна из работников бюджетной сферы. — То есть я со своей зарплаты должна покупать дождик, гирлянды и украшения. Ну так мы же работаем в бюджетной сфере, так? Пожалуйста — заложите в бюджет организации деньги на елочные украшения, закупите и мы все развесим. А так… Мне бы хотелось мои личные деньги тратить на подарки близким и новогодний стол».

«Нужно сказать, что в одном из медицинских учреждений Горловки администрации пришлось снять половину украшений. Оказалось, что слишком уж пышно они подготовились к Новому году. А, как известно, в больницы люди приходят не за праздничным настроением, а за лечением», — сообщил блоггер.

Также Воронов отметил, что в Горловке продолжают работать «Елочные базары», на которых обычную елку можно купить за 400 рублей, а крымская сосна стоит уже от тысячи.

Ранее сообщалось, что на пл.Победы состоялось открытие главной городской елки.