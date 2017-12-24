Что известно о заммэре Запорожья, сбежавшем через окно от прокуратуры в родную Горловки

Для большинства читателей новость о воре-чиновнике – уже не новость. То тут, то там всплывают истории о взятках и хищении бюджетных средств, разница лишь в суммах и должностях. Последнее нашумевшее дело, о котором на своей страничке в Фейсбуке упомянул даже Генпрокурор Юрий Луценко – обыски у заместителя главы Запорожского облсовета Владимира Марченко и заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова. И если первому уже вручено подозрение, то второй сбежал от правоохранителей почти как в кино – в тапках и через окно.

87 млн. грн. только на бюджетных тендерах

Официально прокуратура Харьковской области, которая и проводила обыски в кабинетах и по месту жительства чиновников (дело поручили харьковским следователям во избежание утечки информации и для объективности рассмотрения), предъявляет им подозрение в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств, которые были получены в результате фиктивных тендеров по благоустройству парка в Мелитополе и школьных спортплощадок в Запорожье.

- На самом деле, эти обвинения связаны с определенными фальсификациями с ProZorro, когда делались в городском совете пороговые закупки. В детские сады и в школы на различное спортивное оборудование, продукты питания поставлялось фактически дороже в 7-10 раз от общерыночной стоимости. Здесь можно сказать, что с каждой гривны 70-90 копеек фактически воровались, — прокомментировал радио «Голос столицы» депутат облсовета Ярослав Гришин.

Кто и сколько заработал на закупках – с этим предстоит разбираться следствию, но вряд ли чиновники бедствовали и до этого. Взять хотя бы заместителя мэра Анатолия Пустоварова, которого местные интернет-ресурсы не раз включали в ТОП завидных женихов Запорожья. В декларации за 2016 год чиновник указал полмиллиона гривен наличными и еще более 600 тысяч на разных счетах в банке. Анатолий владеет автомобилем «Пежо» 2013 года выпуска, а вот с недвижимостью немного не сложилось – всего лишь комната 15 кв. метров в общежитии. Он бы наверняка со временем и заработал бы на квартиру в Запорожье, но пришлось ретироваться.

Мечтал превратить Запорожье в туристический край

А ведь как же хорошо все начиналось! Ведь не каждый в 28 лет становится заместителем мэра – разве что молодая команда Леонида Черновецкого могла похвастаться 26-летним Олесем Довгим в качестве секретаря Киевсовета. Вот и у Пустоварова все сложилось. Закончил Харьковский национальный экономический университет, стал магистром международной экономики. Работал в органах внутренних дел, а затем на «Запорожстали» — понятное дело, не простым рабочим, начальником отдела по вопросам регионального развития, а в свободное время писал стихи. Ну а когда выходец с той самой «Запорожстали» Владимир Буряк занял кресло городского головы, Анатолий стал его заместителем. Причем пошел отвечать не за экономику, как предполагалось, а за гуманитарную сферу, мечтая, как наведет порядок и сделает из Запорожья настоящую туристическую Мекку.

Впрочем, этим планам не дано было осуществиться — 21 декабря молодой чиновник сбежал. Как говорят, направился беглец в подконтрольную «ДНР» Горловку, откуда сам родом и где проживают его родители. Лучшего варианта придумать невозможно – и к родне, и правоохранители не сунутся на территорию самопровозглашенной республики. Только теперь на карьере Пустоварова можно ставить крест, согласно санкции предъявленной статьи, ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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