В «ДНР» заявили о росте средней пенсионной выплаты

Средняя пенсионная выплата в «ДНР» достигла отметки 4387 рублей.

Об этом заявили представители самопровозглашенной республики.

«Средняя пенсионная выплата в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2016-го увеличилась на 10 % и составила 4387 рублей», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «минимальная пенсионная выплата составила 2730 рублей, что на 43,8 % больше по сравнению с декабрем минувшего года».

В «ДНР» также заявили, что с 1 января 2018 года минимальную пенсию увеличат на 6,4% и составит 2904 р.